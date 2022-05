Finale di Champions, prezzi folli al mercato: biglietti a 5.000 euro

Fonte: ANSA

(ANSA) - PARIGI, 27 MAG - Prezzi impazziti per il mercato nero dei biglietti per la finale di Champions League domani sera allo Stade de France, con picchi di 3.000 euro chiesti per la prima categoria e addirittura di 5.000 se si vuole cercare l'introvabile tagliando sul mercato web. Trasferita da San Pietroburgo a Saint-Denis a causa della guerra in Ucraina, la sfida fra Liverpool e Real Madrid è uno scontro fra due giganti della categoria.

Ufficialmente il sold out è stato annunciato il 28 aprile, dopo la vendita dei 52.000 biglietti previsti, 20.000 per ogni squadra e 12.000 per il resto del pubblico. Ma sui social le richieste sono ancora migliaia, con i biglietti più cari rivenduti dalle piattaforme specializzate in eventi sportivi e musicali. (ANSA).