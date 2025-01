Fischi allo Stadium: disastro Juve! Il Benfica passa 2-0

Finisce male la Fase campionato di Champions League per la Juventus, battuta 0-2 dal Benfica nel match valevole per l'8° e ultimo turno.

Per la Juventus c'è poco da giocarsi se non la posizione con la quale accederà ai playoff, discorso diverso per il Benfica che deve invece cementare il passaggio al prossimo turno. Allo Stadium, che riserva il suo personale omaggio all'ex capitano Danilo appena tornato in Brasile, si comincia da subito con buon ritmo: l'ex Di Maria spaventa subito Perin, sul fronte opposto il primo ad accendersi è Mbangula. Pessime notizie per Motta attorno al quarto d'ora: prima alza bandiera bianca Kalulu per un infortunio alla coscia, lasciando ancor più scoperto un reparto già falcidiato dai guai come la difesa, un minuto dopo arriva anche il vantaggio del Benfica firmato Pavlidis su un buco difensivo bianconero. Al posto di Kalulu, come specchio delle difficoltà numeriche in rosa, entra Locatelli adattato a centrale. E più che reagire, la Juve sembra a lungo accusare il colpo.

Nella ripresa Motta prova a cambiare le carte a sua disposizione con una doppia mossa: fuori Thuram e Mbangula, dentro Koopmeiners e Nico Gonzalez. Di tiri in porta se ne vedono però pochi, al 74' ne nasce uno da un contrasto tra Douglas Luiz e Otamendi su cross di McKennie. E la Vecchia Signora due minuti più tardi deve anzi ringraziare il subentrato Barreiro per il tiro strozzato da ottima posizione per colpire. La minaccia si tramuta in sentenza poco dopo: all'80' la difesa bianconera si squaglia come il burro sulla traccia di Pavlidis per Kokcu, che batte Perin con un destro secco e fa 0-2. Lì, come si vede anche dai volti dei protagonisti, finisce di fatto la partita della Juve e diventa tutto un lento avvicinamento al triplice fischio. Accolto da una bordata di rumori da parte del popolo dello Stadium, furibondo per quanto visto.