Flop Rangers in Champions, ma il club crede ancora in Van Brockhorst: non è in discussione

Giovanni van Bronckhorst non è in discussione in casa Glasgow Rangers. I vertici del club scozzese, scrive Skysports, continuano a credere nel lavoro del manager olandese, nonostante una Champions fallimentare con cinque sconfitte in altrettante partite e 'solo' il secondo posto in Scottish Premier League, alle spalle del Celtic.