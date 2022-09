FOTO - Mirror - Liverpool, notte da incubo a Napoli!

Notte da incubo per il Liverpool dopo il ko al Maradona contro il Napoli.

Notte da incubo per il Liverpool dopo il ko al Maradona contro il Napoli. Il tabloid inglese Mirror ha analizzato la sconfitta per 4-1 dei Reds. Questi i cinque punti di discussione messi in evidenza dal quotidiano nella sua edizione online: "Avvio lento, col Napoli che nei primi 10 minuti avrebbe potuto raddoppiare". "Incubo del Napoli per Milner". "Le Lotte di Salah inconcludenti". "Luis Diaz unica nota positiva". "Difesa disastrosa".