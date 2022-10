FOTO - La serata magica della Cruijff Arena: gli scatti dei Napoli club nel mondo

Tante sigle presenti ieri alla Cruijff Arena, dopo aver sostenuto viaggi faticosi e tanti sacrifici arriva la serata magica da ricordare per sempre.

Grande serata per i club Napoli nel mondo. Tante sigle presenti ieri alla Cruijff Arena, dopo aver sostenuto viaggi faticosi e tanti sacrifici arriva la serata magica da ricordare per sempre per i tifosi azzurri. Presenti tra gli altri: Napoli Club Imola, Novara Partenopea, Club Napoli Monaco di Baviera, Club Napoli Cava dei Tirreni, Club Napoli Santa Maria Capua Vetere, Club Napoli Lussemburgo, Bergamo Azzurra. Di seguito le immagini dei club dall’impianto di Amsterdam dopo la vittoria storica del Napoli contro l’Ajax.