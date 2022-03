FOTO - Stadio e centro sportivo imbrattati: tifosi del PSG contestano giocatori e proprietà

Dalle parole ai fatti. I tifosi del Paris Saint-Germain non hanno preso bene l'ennesima delusione in Champions League

© foto di Pool Francia/Image Sport

Dalle parole ai fatti. I tifosi del Paris Saint-Germain non hanno preso bene l'ennesima delusione in Champions League e hanno messo nel mirino non solo la squadra di Pochettino (sonoramente fischiata ieri per tutta la sfida contro il Bordeaux) ma anche e soprattutto la dirigenza, in primis Nasser Al-Khelaifi e Leonardo. Sia il Parc des Loges (centro sportivo del PSG) che il Parc des Princes sono stati imbrattati da scritte, o meglio insulti nei confronti dei giocatori e della proprietà.