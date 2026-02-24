L’Inter spinge, ma il Bodo/Glimt è impenetrabile: 0-0 all’intervallo

Il primo tempo di Inter-Bodo/Glimt è stato piuttosto bloccato, con i norvegesi schierati a protezione della porta di Haikin. L’unica vera occasione per i padroni di casa è arrivata da Frattesi, che ha sfiorato il gol senza trovare la rete.

Nella seconda parte della prima frazione, l’Inter ha provato a prendere il controllo della partita per tentare la rimonta sull’1-3 dell’andata e centrare l’accesso agli ottavi di Champions League. La squadra di Chivu ha costruito alcune occasioni con Dimarco e Thuram, mentre una percussione di Bisseck e l’incornata di Frattesi hanno costretto Haikin a intervenire sulla linea. Il Bodo/Glimt ha risposto solo con un colpo di testa di Evjen, mentre un episodio dubbio su Barella non ha portato al rigore. Nell’ultimo minuto di recupero non ci sono stati ulteriori sussulti e le squadre sono rientrate negli spogliatoi sullo 0-0.