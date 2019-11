Genk, il dirigente de Condé: "Vogliamo scrivere la storia con la prima vittoria in Champions!"

Dimitri de Condé, direttore tecnico Genk, ha parlato alla vigilia del match col Salisburgo, gara fondamentale anche per le sorti del Napoli: "Il terzo posto non è più un obiettivo, ma questo è il momento di scrivere la storia con una prima vittoria in Champions League. Non c'era stabilità nel club, ma da alcuni giorni con Wolf soffia già un vento diverso. Sta succedendo qualcosa nello spogliatoio, il tecnico ha portato chiarezza".