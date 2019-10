Genk, l'ex ds Degraen snobba il Napoli: "Koulibaly? Peccato non abbia mai giocato in un grande club..."

Dirk Degraen, ex direttore sportivo del Genk, ha parlato ai media belgi come riportato dal portale Masasih, soffemandosi su Kalidou Koulibaly ed il momento del difensore azzurro: "Ci siamo incontrati ieri e abbiamo bevuto qualcosa per 45 minuti. Penso che sia uno dei migliori difensori in Europa.È un peccato che non abbia mai giocato in un grande club europeo. Penso che sia molto difficile acquistarlo da De Laurentiis