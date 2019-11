Genk, Wolf: "Non abbiamo mai vinto in Champions, sarebbe bello farlo per i tifosi"

Hannes Wolf, nuovo allenatore del Genk, ha parlato alla vigilia del match col Salisburgo: "Non abbiamo vinto in Champions, sarebbe bello farlo per i nostri tifosi. Salisburgo è forte, gioca con ritmo e intensità, ripartono velocemente dopo la riconquista, dovremo essere pronti sin dall'inizio. Tutto è possibile, abbiamo le nostre armi". Ricordiamo che il Napoli, per motivi di classifica, farà il tifo per i belgi: in caso di risultato positivo con gli austriaci, gli azzurri sarebbero agli ottavi.