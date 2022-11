Girone da sogno nonostante il ko di Anfield: agli ottavi da primi per la seconda volta

Nonostante la sconfitta per 2-0 subita ad Anfield, il Napoli si è assicurato il primo posto nel Gruppo A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante la sconfitta per 2-0 subita ad Anfield, il Napoli si è assicurato il primo posto nel Gruppo A e sarà testa di serie al sorteggio degli ottavi di finale. Per la seconda volta nella sua storia, il club campano conquista il primato nel suo girone di Champions League. Come riporta Opta, era successo solo nel 2016/17, quando la formazione all'epoca allenata da Maurizio Sarri ebbe la meglio di Dinamo Kiev, Benfica e Besiktas, uscendo poi agli ottavi contro il Real Madrid.