Gosens, addio all’Inter a gennaio? Sul tedesco ci sono anche gli eurorivali dell’Eintracht

Fra i giocatori in uscita in casa Inter c'è Robin Gosens. L'esterno nerazzurro infatti potrebbe partire nella finestra invernale di calciomercato. Impossibile per la società ricavare la cifra investita per rilevare il calciatore dall'Atalanta, 27,4 milioni di euro, ma la possibilità invece di arrivare ad uno scambio. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sul tedesco ci sarebbero gli occhi di il Bayer Leverkusen, il Wolfsburg e l’Eintracht e proprio dai rossoneri potrebbe arrivare l'alternativa: il classe 2000 Mitchel Bakker.