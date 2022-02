Guerra in Ucraina, la UEFA ha deciso: niente Russia, cambia sede finale Champions

Lo svela l'Associated Press: si tratta di una decisione presa anche dopo una precisa richiesta dell'Unione Europea che verrà ratificata domani

La UEFA ha già deciso: poche ore dopo l'invasione delle truppe russe nel territorio ucraino, il massimo organo sportivo europeo ha già preso la decisione di non disputare la finale di Champions League a San Pietroburgo. Lo svela l'Associated Press: si tratta di una decisione presa anche dopo una precisa richiesta dell'Unione Europea che verrà ratificata domani, nel corso del Comitato Esecutivo straordinario convocato per le ore 10.00.