Haaland forza 5! Il City travolge 7-0 il Lipsia e vola ai quarti

All'Etihad Stadium il Manchester City batte 7-0 il Lipsia e si qualifica ai quarti di finale di Champions League. Dopo aver preso le misure con la porta, ecco il solito Haaland: per sbloccarlo serve un calcio di rigore procurato dal fallo di mano di Henrichs, per il raddoppio bastano altri due minuti e un colpo di testa dopo che la traversa aveva sputato fuori il poderoso mancino di De Bruyne dal limite. La squadra di Guardiola non si ferma, rischiando solamente in un'occasione con la folle uscita di Ederson graziata dall'arbitro sloveno Vincic, il Lipsia fatica a rispondere e appena prima dell'intervallo subisce anche il 3-0, ancora Haaland ma stavolta più fortunosamente, dopo un rimpallo a seguito del colpo di testa di Dias su calcio d'angolo.

Nella ripresa inaugura il bel diagonale di Gundogan, ingrassa il proprio bottino di una notte da sogno il killer della porta Haaland, che colpisce altre due volte e raggiunge Messi tra gli unici in grado di segnare 5 gol in una partita a eliminazione diretta della Champions. Con tanto vantaggio, Guardiola può gestire forze e uomini spendendo tutti i cambi a sua disposizione già al 64'. Il Lipsia d'altronde è al tappeto e non mostra alcun vero impulso di reazione, se non con qualche timido e sparuto tentativo nel finale che però è semplice accompagnamento al triplice fischia e alla gioia dell'Etihad, con il tempo per togliersi un'ulteriore gioia, con la settima rete firmata da De Bruyne con un gran tiro da fuori area.