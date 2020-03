Haaland pensa già alla cessione, il papà: "La Liga sarebbe un ottimo campionato"

Erling Haaland è la grande rivelazione di questa Champions League. Tanti gol al Salisurgo e anche al Borussia Dortmund per il bomber classe 2000. Ma lui pensa già al futuro. Anzi, ci pensa il padre. Intervistato da As ha dichiarato: "Sono orgoglioso di quello che sta facendo al Borussia Dortmund. Il Real Madrid? Siamo stati accostati a 100 squadre ma è vero che la Liga sarebbe un ottimo campionato per mio figlio. Vedremo cosa accadrà".