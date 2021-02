Haaland trascina il Dortmund: i tedeschi passano 3-2 a Siviglia

Nell'altro ottavo d'andata di Champions il Borussia Dortmund passa a Siviglia col punteggio di 3-2, grande protagonista della gara Erling Braut Haaland autore di una doppietta. Gli andalusi partono bene e si portano in vantaggio al 7' grazie a un tiro di Suso deviato da Hummels. Immediata la reazione tedesca con un missile di Dahoud dalla distanza: il centrocampista riceve al limite dell'area da Haaland e scaglia una conclusione imprendibile per il pareggio. Poi Haaland sale in cattedra verso la mezzora: percussione centrale, scambio con Sancho e scivolata ad anticipare l'uscita di Bono. È la rete dell'1-2. Al 43' Reus ruba palla a Rakitic e si invola verso la porta avversaria: è un tre contro uno, il capitano mette il pallone in cassaforte servendo Haaland, che fa 3-1. All'84' il Siviglia accorcia le distanze e dà un po' di speranze in vista del ritorno, rete firmata da de Jong sull'assist di Oscar.