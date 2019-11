Henderson e Gomez out col Kosovo: oggi il rientro a Liverpool, in dubbio per il Napoli?

Jordan Henderson e Joe Gomez salteranno il prossimo match dell'Inghilterra contro il Kosovo. Tramite un report medico diramato tramite il sito ufficiale, la Federazione dei Tre Leoni comunica che il centrocampista sarà out a causa di un virus influenzale e il difensore è stato fermato da un colpo al ginocchio rimediato nell'allenamento di ieri. Entrambi - si legge - faranno stesso oggi rientro a Liverpool. I due potrebbero essere in dubbio in vista della sfida col Napoli in programma il prossimo 27 novembre.