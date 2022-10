Eurorivali - Ajax, terza vittoria consecutiva in Eredivisie: poker al Waalwijk

Terza vittoria consecutiva dell’Ajax in Eredivisie.

Terza vittoria consecutiva dell’Ajax in Eredivisie. I lancieri, dopo i successi con Volendam e Excelsior - in mezzo il poker rimediato a Napoli in Champions League - hanno battuto il Waalwijk in trasferta per 4-1. Doppiette di Berghuis e Brobbey, per i padroni di casa la rete di Clement per il momentaneo pareggio. L’Ajax resta così in testa al campionato con 28 punti dopo 11 giornate.