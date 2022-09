Eurorivali - Altra goleada per l'Ajax: i Lancieri asfaltano 5-0 l'Heerenveen

Dopo il poker ai Rangers in Champions League, altra goleada per l'Ajax nell'Eredivisie.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il poker ai Rangers in Champions League, altra goleada per l'Ajax nell'Eredivisie. I Lancieri asfaltano 5-0 l'Heerenveen nel match valido per la sesta giornata del campionato olandese. Al 4' il vantaggio di Klaassen di testa su cross di Dusan Tadic. Dopo 15 minuti raddoppio di Taylor. Ad inizio ripresa doppietta per Kudus, mentre a venti minuti dalla fine Brobbey chiude i conti. In classifica l'Ajax comanda a punteggio pieno a +5 sul Feyenoord, i rivali di Rotterdam hanno giocato una gara in meno.