Eurorivali - Ancelotti rilancia Modric: le formazioni di Atletico-Real Madrid

La Spagna si ferma per il derby di Madrid, in campo tra circa un'ora in casa dell'Atletico di Diego Pablo Simeone.

TuttoNapoli.net © foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com La Spagna si ferma per il derby di Madrid, in campo tra circa un'ora in casa dell'Atletico di Diego Pablo Simeone. Squadra difensiva scelta dal Cholo, contro un Real Madrid di Ancelotti che ritrova dall'inizio l'esperienza e la classe di Luka Modric. Di seguito le formazioni. ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Hermoso, Lino; Llorente, Koke, Saul; Griezmann, Morata. All. Simeone. REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Vazquez, Rudiger, Alaba, Fran Garcia; Camavinga, Kroos, Valverde; Modric; Rodrygo, Bellingham. All. Ancelotti.