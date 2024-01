Eurorivali - Copa del Rey, le formazioni ufficiali di Barbastro-Barça: Ferran Torres falso 9

Il Barcellona scende in campo stasera in Copa del Rey sul campo del Barbastro.

Il Barcellona scende in campo stasera in Copa del Rey sul campo del Barbastro. I blaugrana, prossimi avversari del Napoli in Champions League si affidano a un 4-3-3 con Raphinha, Ferran Torres e Joao Felix in attacco. Di seguito le scelte dei due tecnici:

Barbastro: Arnau; Jaime Ara, Franki, Israel, Rausell, De Mesa, Gasco, Javito, Bautista, Gonpi, Mingotes. All. Martinez Monzon.

Barcellona (4-3-3): Iñaki Peña; Héctor Fort, Christensen, Araujo, Koundé; De Jong, Oriol Romeu, Fermín López; Raphinha, Ferran Torres, Joao Félix. All. Xavi