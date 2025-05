Incredibile Inter, con la finale record di ricavi Uefa: cifra shock di 132mln esclusi biglietti

vedi letture

Lo sottolinea il portale Calcio&Finanza che riporta le cifre monstre incassate dal club nerazzurro

Classifica ricavi Champions: l’Inter firma il record assoluto per la Serie A. Lo sottolinea il portale Calcio&Finanza che riporta le cifre monstre incassate dal club nerazzurro: "Il passaggio in finale ha fruttato 18,5 milioni di euro derivanti dai premi UEFA che si vanno a sommare agli altri già conquistati nelle varie fasi che portano il bottino dell’Inter, senza contare eventuali premi degli sponsor e nemmeno gli incassi del botteghino per le sei partite casalinghe fin qui disputate, a quota 132 milioni.

Cifra record nella storia nerazzurra che supera abbondantemente quella incassata nel 2022/23 quando la squadra arrivò in finale a Istanbul che fu pari a 101,3 milioni di euro.