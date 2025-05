Clamoroso Inter-Barça, incasso record oltre le attese: cifra folle di quasi 15mln

Serata di gloria per l’Inter a San Siro. Grazie a un incredibile 4-3 maturato ai tempi supplementari – dopo aver acciuffato il pareggio a un passo dall’eliminazione – i nerazzurri hanno conquistato la finale della UEFA Champions League 2024/25, la seconda in tre edizioni della competizione. Ora attende la vincente tra PSG e Arsenal.

Determinante anche il sostegno di un San Siro da brividi, gremito in ogni ordine di posto con 75.504 spettatori. L’entusiasmo sugli spalti ha contribuito a un incasso record per il club: 14.675.923 euro, il più alto mai registrato per una partita di calcio disputata in Italia.