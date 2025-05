La Champions che verrà: il Napoli ed altre 8 squadra sono già qualificate

Le classifiche nel Vecchio Continente si stanno delineando e con esse anche la composizione per le prossime coppe europee. Quali squadre vedremo nella prossima Champions League (qui l'approfondimento sull'aspetto economico)? Alcune sono già certe, ossia quelle delle nazioni che giocano il campionato nell'anno solare. E nella League Phase 2025/26 abbiamo già nove iscritte alla League Phase: il Paris Saint-Germain, che ha vinto la Ligue 1 con ampio anticipo; le tedesche Bayern Monaco e Bayer Leverkusen; le spagnole Barcellona e Real Madrid; il Liverpool che ha trionfato in Premier League, lo Slavia Praga che ha vinto il campionato ceco e infine Napoli e Inter per l'Italia. Se tutti i tornei finissero oggi questo sarebbe lo scenario (in grassetto le squadre già qualificate nella fase indicata):

LEAGUE PHASE

Liverpool (Inghilterra)

Arsenal (Inghilterra)

Manchester City (Inghilterra)

Newcastle (Inghilterra)

Chelsea (Inghilterra)

Napoli (Italia)

Inter (Italia)

Atalanta (Italia)

Juventus (Italia)

Barcellona (Spagna)

Real Madrid (Spagna)

Atlético Madrid (Spagna)

Athletic Bilbao (Spagna)

Villarreal (Spagna)

Bayern Monaco (Germania)

Bayer Leverkusen (Germania)

Eintracht Francoforte (Germania)

Friburgo (Germania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Marsiglia (Francia)

Monaco (Francia)

Ajax (Olanda)

PSV Eindhoven (Olanda)

Sporting CP (Portogallo)

Union Saint-Gilloise (Belgio)

Galatasaray (Turchia)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)