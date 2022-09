Eurorivali - Il punto sui Rangers: duro ko contro l'Ajax, ma un turno di riposo causa Regina

Arrivati in finale di Europa League nella scorsa stagione, i Rangers sono un osso duro perché squadra molto fisica e ben messa in campo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivati in finale di Europa League nella scorsa stagione, i Rangers sono un osso duro perché squadra molto fisica e ben messa in campo. Usufruiscono anche di un turno di riposo, considerata la dipartita della Regina Elisabetta, che ha anche spostato la gara di 24 ore, facendola disputare mercoledì. Non benissimo però l'esordio europeo contro l'Ajax, visto che gli olandesi hanno inflitto un 4-0.

I Rangers contro l'Ajax (4-2-3-1)

McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Kamara, Lundstram; Wright, Tillman, Kent; Colak.