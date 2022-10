Eurorivali - L'Ajax pensa al Napoli: Alvarez e Bergwijn tenuti a riposo

Bergwijn ed Alvarez riposano in vista della sfida di Champions League con il Napoli di martedì.

TuttoNapoli.net

© foto di PhotoViews

Esordio da titolari per Grillitsch e Ocampos nell'Ajax contro il Go Ahead. Il tecnico dei Lancieri Schreuder inserisce per la prima volta nella formazione titolare gli ultimi due acquisti estivi nel match di Eredivisie in programma alle 20. Bergwijn ed Alvarez riposano in vista della sfida di Champions League con il Napoli di martedì. Di seguito la formazione ufficiale dell'Ajax.

Ajax (4-3-3) Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Grillitsch, Taylor, Klaassen; Ocampos, Brobbey, Tadic. All. Schreuder.