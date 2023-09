Eurorivali - Poker al Boavista: il Braga risale al sesto posto

Largo successo del Braga, avversario del Napoli nel girone C di Champions League, nella Liga portoghese.

Largo successo del Braga, avversario del Napoli nel girone C di Champions League, nella Liga portoghese. La squadra allenata da Artur Jorge batte in casa il Boavista per 4-1. Doppietta per Horta e rete di Banza e Elmusrati per il Braga, il Boavista che ha giocato in dieci dalla mezz'ora per il rosso a Perez Cardona aveva pareggiato al 26' con Morais. Risale in classifica il Braga, ora sesto a -6 dalla capolista Porto.