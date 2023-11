Eurorivali - Poker esterno, il Braga passa il turno in Coppa di Portogallo

Lo Sporting Braga vince fuori casa contro il Portimonense 4-1 nel match valido per il quarto turno della Coppa di Portogallo.

Lo Sporting Braga vince fuori casa contro il Portimonense 4-1 nel match valido per il quarto turno della Coppa di Portogallo. Per gli avversari del Napoli nel Girone C di Champions League sono andati a segno: Djalo, due volte Ricardo Horta e Lopes.