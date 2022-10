Eurorivali - Premier, crollo Liverpool: ko 1-0 contro il neopromosso Nottingham Forest

Sconfitta a sorpresa del Liverpool che cade sul campo del Nottingham Forest per 1-0

Sconfitta a sorpresa del Liverpool che cade sul campo del Nottingham Forest per 1-0. I Reds, senza Darwin Nunez e Thiago Alcantara indisponibili, hanno fallito completamente l’approccio e il ko di misura non rispecchia quanto visto in campo con i padroni di casa che avrebbero meritato anche più gol segnati. Decisivo il gol di Awoniyi al 55’. Brutto passo falso per i Reds, soltanto settimi in graduatoria a quota 16 punti dopo 13 giornate.