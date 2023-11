Eurorivali - Rodrygo più forte dell'infortunio: gioca e trascina il Real Madrid. Ma si ferma Diaz

Non doveva giocare, perché era rientrato dal Brasile con un infortunio al ginocchio.

Non doveva giocare, perché era rientrato dal Brasile con un infortunio al ginocchio. Invece Rodrygo gioca e cancella ogni dolore e qualsiasi dubbio. Il Real Madrid batte il Cadice, trascinato dall'attaccante verdeoro: una doppietta che spiana la strada verso la seconda vittoria consecutiva e il primo posto (temporaneo, in attesa del Girona in campo domani) ne LaLiga.

Si ferma anche Brahim Diaz. Il solito Bellingham, poi, completa i giochi per il 3-0 finale. La nota negativa per Carlo Ancelotti, però, resta la stessa: gli infortuni. Senza Vinicius, Guler, Militao, Kepa, Courtouis, Camavinga e Tchouameni, l'allenatore italiano perde anche Brahim Diaz nel pre-partita (era stato inserito tra i titolari) e nel match contro il Napoli in Champions League davanti sarà ancora emergenza.

CLASSIFICA

Real Madrid 35

Girona 34

Barcellona 31

Atletico Madrid 31

Real Sociedad 25

Athletic 24

Betis 21

Getafe 19

Rayo Vallecano 19

Valencia 19

Las Palmas 18

Villarreal

Alaves 15

Osasuna 14

Siviglia 12

Cadice 10

Maiorca 9

Celta Vigo 8

Granada 7

Almeria 3