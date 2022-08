Eurorivali - Tutto facile per i Rangers: poker al Ross County e primo posto in Premiership

Tutto facile per il Rangers di Glasgow, che sarà avversario del Napoli nel girone di Champions League

Tutto facile per i Rangers di Glasgow, che sarà avversario del Napoli nel girone di Champions League. Poker della la squadra di Van Bronckhorst al Ross County nel match valido per la quinta giornata del campionato scozzese. Lundstram apre le danze, poi una doppietta di Colak, infine il quarto gol di Davis all’80’. Con questa vittoria i Rangers salgono momentaneamente al primo posto a quota 13 in attesa della gara del Celtic.