Mundo Deportivo - Mano di Dumfries non vista dal VAR: il Barça sporgerà denuncia all'Uefa!

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona è pronto a sporgere denuncia alla UEFA

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona è pronto a sporgere denuncia alla UEFA a seguito del contestato arbitraggio di Slavko Vincic, reo di non aver concesso un calcio di rigore ai blaugrana per un mani di Dumfries in area non ravvisato, nonostante l'intervento del VAR. Contestato anche il gol annullato a Pedri per un mani involontario di Ansu Fati. Anche qui Xavi sottolinea come la squadra sia stata danneggiata. In questa Champions il Barcellona infine contesta anche l'arbitraggio contro il Bayern, dove non fu dato un rigore ai catalani per fallo di Davies su Dembélé. L'aggravante è che in entrambe le partite al VAR vi era Pol van Boekel.