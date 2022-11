Sky - Liverpool, le probabili scelte di Klopp: out Robertson e Firmino

Con gli ottavi di finale già in tasca, Liverpool e Napoli si sfideranno questa sera per stabilire quale delle due squadre chiuderanno al primo posto nel girone di Champions League

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con gli ottavi di finale già in tasca, Liverpool e Napoli si sfideranno questa sera per stabilire quale delle due squadre chiuderanno al primo posto nel girone di Champions League. La redazione di Sky Sport fa sapere che davanti ad Alisson tra i pali, Klopp dovrebbe schierare titolare Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk e Tsimikas in difesa, mentre a centrocampo dovrebbe partire dall'inizio Milner a fianco a Fabinho e Thiago. In attacco insieme a Salah e Nuñez, potrebbe giocare dal primo minuto il classe 2002 Fabio Carvalho.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk, Tsimikas; Milner, Fabinho, Thiago; Salah, Nuñez, Carvalho. Allenatore: Jurgen Klopp.