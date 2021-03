The Indipendent contro Agnelli: "Riordinare il calcio europeo? Pensi a costruire squadra adeguata"

Durissimo attacco del The Indipendent, tabloid inglese che dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League si è scagliato contro Andrea Agnelli: "Se Andrea Agnelli vuole riordinare il calcio europeo per far sì che il suo club non perda così tanto, forse dovrebbe iniziare con il gioco e dovrebbe lavorare sulla costruzione di una squadra adeguata. La Juve è un pasticcio disfunzionale e gonfio, uscito dalla Champions in uno di quei gloriosi di giustizia poetica che lo sport sa offrire. Il presidente della Juventus ha messo in giro alcune idee terribili di recente - tra cui il suggerimento che i club di Champions League non dovrebbero comprare gli uni dagli altri - ma è possibile che una delle sue peggiori idee sia stata quella di comprare Cristiano Ronaldo".