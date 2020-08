Icardi, bordata di critiche sui social: spuntano le foto di Lukaku

Il tweet pubblicato da Wanda Nara dopo la qualificazione del Paris Saint-Germain alle semifinali di Champions League ha scatenato un vero e proprio polverone. Ai tifosi della formazione parigina, infatti, non è piaciuta la prestazione di Mauro Icardi, di cui Wanda è moglie e agente. E i commenti non sono stati pacati. "Che partita imbarazzante ha disputato", "Meno grigliate e più impegno sul campo di gioco", "Qual è stato esattamente il tuo contributo?", "Semifinale raggiunta non certamente grazie a tuo marito". Inoltre, sono state pubblicate tante foto di Choupo-Moting, eroe della serata, e di Romelu Lukaku, postate soprattutto dai tifosi dell'Inter che hanno dimenticato in fretta il loro ex capitano.