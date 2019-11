Icardi ha conquistato il Psg: già quattro gol in Champions e prima standing ovation

Chi aveva qualche dubbio, se l'è tolto: Mauro Icardi si è preso il Paris Saint-Germain, e anche la sua tifoseria. Quattro gol in quattro partite di Champions League coi transalpini per il centravanti argentino ex Inter, a segno anche stasera contro il Club Brugge. E il pubblico del Parco dei Principi non lesina dimostrazioni di affetto: standing ovation per il numero 18, sostituito a metà secondo tempo da Cavani (esordio stagionale nella competizione per il Matador).