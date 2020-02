Il Barça cerca l'erede di Suarez: nel mirino Williams, la Real Sociedad fa muro

Con le norme attuali della Federcalcio spagnola ogni club, a fronte di un infortunio superiore ai cinque mesi di un proprio tesserato, può operare sul mercato anche a finestra trasferimenti conclusa.

A questo spera di potersi appigliare il Barcellona che nelle prossime ore saprà per quanto tempo dovrà fare a meno di Ousmane Dembele, attaccante francese infortunatosi alla coscia e che in queste ore si sottoporrà ad un intervento chirurgico in Finlandia.

Quattro i nomi oggi nel mirino del club catalano: Angel del Getafe, Lucas Perez dell'Alaves, Loren del Betis e William José della Real Sociedad. Su quest'ultimo il Mundo Deportivo questa mattina ha rivelato che il club di San Sebastian nelle scorse settimane avrebbe già rifiutato una prima proposta dei blaugrana per l'attaccante da circa 23 milioni di euro. Da capire se adesso il quadro cambierà vista anche la finestra di mercato interrotta.