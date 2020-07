Il Barça risponde alle critiche: 'manita' in trasferta all'Alaves

Il Barcellona risponde sul campo alle tante critiche ricevute in questi giorni battendo con un perentorio 5-0 l'Alaves in trasferta. Partita subito in discesa per i catalani: al 24' Fati porta in vantaggio il Barça, raddoppia Messi al 34'. Tris firmato da Suarez al 44'. Nella seconda frazione arriva il 4-0 ad opera di Semedo al 57', 'manita' realizzata ancora da Messi al 75'.