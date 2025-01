Il Bologna saluta la Champions con un pari: finisce 1-1 con lo Sporting

Un pareggio a testa alta per il Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano saluta la Champions League con una prestazione positiva sul campo dello Sporting Lisbona pareggiando 1-1 al "José Alvalade".

Partono subito forte gli emiliani con un colpo di testa di Beukema sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, il pallone però sbatte sulla traversa della porta di Israel. Al decimo problemi per Ferguson, il centrocampista è costretto ad alzare bandiera bianca e al suo posto entra Moro. La risposta dello Sporting arriva con Harden che trova un corridoio centrale e calcia di prima intenzione mettendo alto sopra la traversa. Al 21’ il punteggio si sblocca in favore degli ospiti. Calcio d’angolo affidato a Moro, svetta in area ancora Beukema che questa svolta prolunga per Pobega, abile sul secondo palo a mettere in fondo al sacco.

