Il Chelsea vince 2-0 e passa il turno: eliminato l’Atletico Madrid

Il Chelsea di Tuchel batte 2-0 l’Atletico Madrid e raggiunge i quarti di finale di Champions League. I blues passano in vantaggio con la rete decisiva di Zyiech nel primo tempo. Azione che parte da Kai Havertz e prosegue con Werner che si invola verso l'area di rigore e col sinistro mette in mezzo un rasoterra che il marocchino deve solo spingere in rete. L’Atletico Madrid, dopo l’1-0 subito nella gara d’andata, nel secondo tempo le prova tutte ma non riesce a trovare la via del gol. Nel finale, Savic perde la testa e viene anche espulso. Al 94' c'è gloria anche per il neo entrato Emerson Palmieri che realizza la rete del 2-0. Colchoneros a casa, passa il Chelsea.