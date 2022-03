Il Chelsea vince anche al ritorno, Lille battuto 2-1: Blues ai quarti

Il Chelsea rischia solo per una decina di minuti, contro il Lille nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Il Chelsea rischia solo per una decina di minuti, contro il Lille nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo il 2-0 dell'andata a Stamford Bridge. Al Pierre Mauroy finisce 2-1 per i Blues che dopo essere andati sotto con Yilmaz, che trasforma un rigore dopo un mani di Jorginho, raddrizzano il match con Pulisic e Azpilicueta e staccano il pass per i quarti di finale.