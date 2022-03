Il Cholo fa fuori CR7! Il catenaccio dell'Atletico elimina lo United. Passa anche il Benfica

Sono terminati altri due ottavi di ritorno di Champions League.





Manchester United-Atletico Madrid - L'Atletico Madrid viola l'Old Trafford e si impone per 1-0 sul Manchester United. Decide la rete messa a segno da Renan Lodi sul finale di primo tempo, che sul secondo palo approfitta della marcatura disinvolta di Dalot e batte il grande ex di testa. Rabbia dello United per un fallo di Reinildo su Elanga a inizio azione. Nella ripresa catenaccio e contropiede dei Colchoneros contro il forcing disperato dei Red Devils vedono spuntarla Simeone.

Ajax-Benfica - Alla Johan Cruijff Arena esulta il Benfica! I portoghesi soffrono per tutta la gara ma trionfano grazie a Nunez. All 77' arriva il gol qualificazione: Grimaldo crossa la punizione in area per il centravanti uruguaiano che stacca e anticipa Onana in uscita per l'1-0 finale che qualifca i portoghesi ai quarti di finale.