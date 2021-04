Il City vince in rimonta: battuto 2-1 il Borussia, sfida col Psg in semifinale

Al Westfalenstadion, il Manchester City batte 2-1 il Borussia Dortmund e si qualifca per le semifinali di Champions League. Al 15' tedeschi in vantaggio con Bellingham: Haaland riceve palla spalle alla porta, si appoggia alle sue spalle dove arriva Dahoud il cui tiro respinto da Stones arriva in area nei pressi dell'inglese giallonero che spara all'incrocio. Al 25' gli uomini di Guardiola sfiorano il pareggio con De Bruyne: Morey perde ingenuamente palla al limite dell'area, il belga stoppa e calcia, colpendo in pieno la traversa. A inizio ripresa clamorosa ingenuità di Emre Can: l'ex Juve allarnga il braccio dopo un colpo di testa su un cross di Zinchenko. Il rigore viene concesso dopo la conferma al Var e trasformato da Mahrez. Gli inglesi salgono in cattedra e dopo un'altra traversa colpita da Rodri passano in vantaggio al 75' con Folden: il giovane del City resta solo sugli sviluppi di un corner e con un missile firma l' 1-2 definito. In semifinale per il City affronterà il Psg in un vero è proprio derby tra sceicchi.