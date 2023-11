Il Milan crolla ed è quasi fuori, tris del Dortmund: Pioli perde anche Thiaw

A San Siro il Milan crolla sotto i colpi del Borussia Dortmund 3-1 e vede la qualificazione diventare quasi un miraggio.

A San Siro il Milan crolla sotto i colpi del Borussia Dortmund 3-1 e vede la qualificazione diventare quasi un miraggio. I rossoneri sprecano un rigore al 7' con Giroud e tre minuti dopo vanno sotto sempre su penalty trasformato da Reus. Nel primo tempo Chukwueze tiene a galla i rossoneri, il nigeriano dopo il rigore procurato con una splendida azione personale pareggia i conti al 38'.

Nella ripresa brutta tegola per il Milan, che perde Thiaw per infortunio con Pioli senza centrali in panchina che è costretto a mettere Krunic in difesa al fianco di Tomori. Al 59' il Borussia Dortmund passa in vantaggio Bynoe-Gittens, l'inglese riceve da Sabitzer che mette fuori gioco Calabria e la piazza superando Maignan. Al 70' arriva il terzo gol del Dortmund, firmato Adeyemi: Fullkrug lavora un ottimo pallone e serve Reus al limite dell'area di rigore, il tedesco pesca Adeyemi che calcia centralmente con il destro trovando la papera del francese. Con questa sconfitta al Milan potrebbe non bastare la vittoria nell'ultima gara del girone con il Newcastle, infatti al Psg basterebbe un punto col già qualificato Borussia Dortmund per passare agli ottavi da seconda.