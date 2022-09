Il Milan fa pari a Salisburgo: un legno di Leao al 94' nega la gioia a Pioli

Termina 1-1 tra Red Bull Salisburgo e Milan il match valido per la prima giornata del Girone E di Champions League.

Termina 1-1 tra Red Bull Salisburgo e Milan il match valido per la prima giornata del Girone E di Champions League. Il Salisburgo parte forte, cercando il gol con Capaldo, ma l'occasione migliore ce l'ha Giroud, quando Pavlovic buca l'intervento per tempo e tecnica, ma da posizione defilata non riesce a ripetere quanto fatto con l'Inter. La Red Bull Arena ribolle, al 28' Okafor sgomma, dopo un pallone perso da Bennacer in fase di costruzione, porta all'1-0. Una dormita di Kalulu che viene ingannato dalla traiettoria di pallone, una mezza di Maignan che viene bucato sotto le gambe dalla conclusione, pur vicina, dell'attaccante svizzero. Il vantaggio prova a scuotere gli uomini di Pioli che cercano più il fraseggio e di alzare il baricentro, anche se i tanti cross non vengono sfruttati. Al quarantesimo il pareggio rossonero: De Ketelaere lancia Bennacer, oreciso il suggerimento per Leao che, invece di mettersi in proprio, trova in mezzo all'area Saelemaekers: stop e tiro che Kohn può solo toccare. Ad inizio ripresa il Salisburgo spinge alla ricerca della vittoria, doppia occasione per Fernando. Ancora austriaci pericolosi con una punizione di Ulmer alzata sulla travresa da Origi, al 62' è invece Magnain a respingere una conclusione di Seiwald. Il Milan sfiora il gol vittoria al 94' con Leao: il portoghese prova il destro da fuori, con Bernardo che devia la palla sul legno.