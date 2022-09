Il Milan fatica nei primi 45': il vantaggio arriva solo allo scadere dal dischetto

Termina il primo tempo di Milan-Dinamo Zagabria, con il punteggio di 1-0.

Termina il primo tempo di Milan-Dinamo Zagabria, con il punteggio di 1-0. Intorno al 20’ è Leao ad accendere San Siro con un’accellerazione delle sue in campo aperto e con una conclusione da dentro l’area, ma in entrambe le occasioni convinzione e mira non sono delle migliori. Poi al 43’ la svolta: il portoghese viene steso in area da Sutalo, per Gil Manzano è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Olivier Giroud che con freddezza segna il gol dell’1-0 con cui si chiude il primo tempo.