Il Milan passa all'87': Stella Rossa ko, quarta vittoria consecutiva in Champions

vedi letture

Quarta vittoria consecutiva in Champions League per il Milan, che batte 2-1 la Stella Rossa. C'è bisogno di un lampo per interrompere la monotonia offensiva e questo arriva al 43', con una strepitosa giocata di Leao che in pochi istanti addomestica un lancio profondo di Fofana e insacca l'1-0 con un mancino sotto la traversa.

Momento di suspance attorno all'ora di gioco: Fofana cade su contatto con Elsnik in area, ma sia l'arbitro Gil Manzano che il VAR non vedono estremi per dare rigore. L'inerzia del secondo tempo, però, a lungo racconta di una Stella Rossa in crescita e di un Milan che si abbassa pian piano. A metà secondo tempo, la punizione per l'atteggiamento: al 67' il subentrato Radonjic, l'ex Torino, approfitta di un'ingenuità di Musah in uscita e fulmina Maignan con un mancino potente e angolato che vale l'1-1. La partita si complica, ogni minuto che passa sembra sempre più difficile che il Diavolo possa vincerla. Fonseca butta dentro anche Camarda e la vivacità del ragazzino la fa da padrona all'87', quando si butta di testa su un pallone vagante in area, costringendo Gutesa alla super risposta. Sulla ribattuta però si fionda Abraham, che fa 2-1 a tre dal novantesimo.