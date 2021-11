Il Milan resta a galla in Champions, battuto 1-0 l'Atletico Madrid: decisivo Messias

Il Milan vince a Madrid 1-0 contro l'Atletico Madrid e resta in corsa per gli ottavi di Champions League. Match molto equilibrato deciso nel finale da un colpo di esta di Messias: all'86' cross dalla sinistra di Kessié e colpo di testa del brasiliano che riapre il discorso qualificazione per i rossoneri. Nell'ultima giornata la squadra di Pioli dovrà battere il Liverpool per tentare di qualificarsi.