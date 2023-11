Il Napoli si qualifica agli ottavi già domani se... Ecco tutte le combinazioni

Il Napoli, secondo a 7 punti, col Real primo a 12 e già qualificato, accederà ufficialmente al turno successivo se batte il Real Madrid

Quello che inizierà questa sera può essere un turno di Champions League favorevole per le italiane. Il Napoli è ad un passo dalla qualificazioni agli ottavi e potrebbe staccare il pass anche nella giornata di domani, in caso di combinazione favorevole potrebbe riuscirsi addirittura perdendo a Madrid.

Il Napoli, secondo a 7 punti, col Real primo a 12 e già qualificato, accederà ufficialmente al turno successivo se batte il Real Madrid, pareggia col Real Madrid e il Braga non vince contro l'Union oppure perde col Real Madrid e il Braga perde contro l'Union. In ogni caso, basterà un punto al Maradona nell'ultima gara del girone per ottenere la qualificazione.

Real Madrid 12

Napoli 7

Sporting Braga 3

Union Berlino 1