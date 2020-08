Il Napoli 'tifa' City in Champions: se passa il turno arrivano nuovi introiti Uefa per Koulibaly

Il Napoli ha chiesto al Manchester City di aumentare la propria offerta per Kalidou Koulibaly. La gara di questa sera potrebbe, in parte, avere un peso. In caso di passaggio del turno in semifinale di Champions, i Citizens raccoglierebbero nuovi introiti Uefa e potrebbero dunque decidere di colmare la distanza minima tra i due club per acquistare il forte difensore senegalese.